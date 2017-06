Halál fenyegeti az elvitt buldogot

Életveszélyben van az a kiskutya, amit a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Hernádkakon egy családi ház udvaráról loptak el a hétvégén. Mivel még nem adták be neki az úgynevezett kombinált védőoltást – amivel a nyolcadik hétben kell beoltani a kölyköket –, védettség nem alakult ki nála, így felnőtt vagy fertőzött kutyával érintkezve akár el is pusztulhat. Az éppen nyolc­hetes angolbuldog-kölyköt el­rablása után pár nappal oltották volna be.







A kölyökkutya gazdája pénzt is adna a megtalálónak

– Félórára mentünk el itthonról, amikor ellopták a kertből. A kicsiket az anyjukkal együtt nappal kiengedjük a kertbe, csak éjszaka vannak bent. Elhagyatott helyen élünk, nincsenek szomszédaink, szemben velünk a Hernád folyó gátja van, ráadásul alacsony a kerítés is. A kertünk könnyen belátható, így a tolvajnak nem volt nehéz dolga kifigyelni, mi van a portán. Egyszer már próbálták ellopni a kölyköket, de akkor megzavartuk a tetteseket – mondta el lapunknak Anita, az ellopott buldog gazdája, aki szerint a tolvajok elterelhették az udvarban lévő felnőtt kutyák figyelmét, és ezt kihasználva beszaladtak, s felkapták az első kölyköt, ami először a kezük ügyébe akadt.









Anita jutalmat ajánlott fel annak, aki segít megtalálni a kiskutyát, de még arra is hajlandó, hogy visszavásárolja. A piaci értéke akár 350 ezer forint is lehet a kutyának.