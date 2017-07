Hajszárítóval égette meg apja a kisbabát

Az interneten látta az apa azt a videót, amiben azt tanácsolják, hogy ha fáj a baba hasa, hajszárítóval kell melegíteni. Mindennek azonban majdnem tragédia lett a vége, ugyanis a pici a hasán és a lábán is súlyosan megégett - írja a Blikk.

A csöppséghez Magyar Gyermekmentő Alapítvány munkatársait riasztották, akik még a helyszínen ellátták a gyermeket, majd kórházba siettek vele. “Közel két évtizede foglalkozunk gyermekmentéssel, de ilyen esettel nem találkoztunk” - árulta el a mentésben is részt vevő Dr. Gesztes Éva, az alapítvány szakmai igazgatója. “Fontos, hogy az internet helyett orvoshoz forduljunk, hiszen először a diagnózist kell megállapítani, csak azután a terápiát. Akár halálos végkimenetele is lehet a netes „gyógymódoknak”!” - tette hozzá. A kisbaba életéért még péntek este is küzdöttek az orvosok.

A lap úgy tudja, az apa ellen gondatlanságból elkövetett veszélyeztetés miatt indult eljárás.