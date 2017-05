Hajléktalan férfiak a manchesteri terror láthatatlan hősei

A tragikus hétfői esti manchesteri merényletnek olyan szemtanúi is voltak, akikre elsőre nem is gondolnánk, pedig jelentlétük sajnos egyértelmű, szerepük pedig – a mostani tragédiában is – nagyon fontos. Az utcán élők sokszor láthatatlanná válnak a legtöbb ember számára, de most, hogy emberi életek múltak a segítségükön, kicsit előtérbe kerültek.







A Daily Mailnek két hajléktalan férfi is beszámolt azokról a tettekről, amihez nem mindennapi bátorságra volt szükségük. Kétségbeesett szülők, mindenhol vér és fájdalmas sikítások, a valóság egy pillanat alatt torzult horrorfilmmé.

A 35 éves Stephen Jones elmondta, hogy milyen volt látni a történteket, hogyan sietett mások segítségére, ahogy azt is, hogyan szedegették a fiatalok arcából és karjaiból a szegeket és üvegszilánkokat.







Stephen Jones úgy gondolja, ha bajban van valaki, segíteni kell rajta

– Nem lennék képes együttélni a gondolattal, hogy csak úgy elsétáltam és nem segítettem. Hajléktalan vagyok, de ez nem jelenti azt, hogy nincs szívem – magyarázta.

– Sok rendes ember él Manchesterben, akik segítenek nekünk, ezt pedig vissza is kell adnunk. Szeretném azt hinni, ha szükségem lenne rá, akadna, aki segítene.







Hajléktalan, de ez nem jelenti, hogy ne lenne szíve

Chris Parker is ott volt, szintén hajléktalan és szintén sokat tett az áldozatokért. A detonáció őt is földre küldte, de a menekülés helyett a másik irányt választotta, mivel látta, hogy mindenütt véres testek hevernek, próbálta megtalálni a még életben levőket.

– Láttam egy kislányt, nem voltak lábai. Betekertem az árusított pólókba, amiket találtam, majd megkérdeztem, hol vannak a szülei – mesélte Parker.







Később egy másik áldozattal is foglalkozott, a 60 körüli nőnek súlyos fej- és lábsérülései voltak.

– A karjaimban halt meg, nem tudtam abbahagyni a sírást.

A két férfi hősies szerepét (f)elismerve gyűjtést szerveztek számukra, ahol több ezer font összejött már, hogy így kapjanak még egy esélyt az újrakezdésre.

Parker édesanyja a hírekből értesült fia tetteiről, ahogy körülményeiről is. Nagyon büszke rá, és próbálja felvenni vele a kapcsolatot.