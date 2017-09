Hajdúszoboszlói családi tragédia: együtt végeztek kisfiukkal a szülők?

Elkísérte férjét és kisfiát az erdőbe az anya, így tudta pontosan megjelölni egy maga által rajzolt térképen, hol találják majd meg a rendőrök szerettei holttestét. Meglehet, hogy Bea is részt vett gyermekük megölésében.

A szörnyű hajdúszoboszlói családi tragédia után rengeteg pletyka, találgatás, téves információ terjedt el a kisvárosban. A környékbeliek úgy tudták, hogy B. László megmérgezte 6 éves kisfiát, Milánt, majd felakasztotta magát. A szomszédok azt gondolták, hogy László felesége szerettei halálhírére omlott össze és vágta fel az ereit.







Az apa és fia holttestét a Keleti-főcsatorna közelében találták meg

A Bors azonban biztos forrásból úgy értesült: a házaspár együtt tervezte el az öngyilkosságot. Információink szerint az asszony holtteste mellett talált búcsúlevélből világosan kiderül, hogy közös szándékvezérelte a szülőket. Bizonyos, hogy Beáta elkísérte az erdőbe férjét és kisfiát.







László és Bea több mint 15 éve voltak házasok

Úgy tudjuk, hogy a kis Milán fulladását nem méreg, hanem szövetdarab okozta, párnát szorítottak a fejére. A férj ezután felvágta az ereit, nem akasztotta fel magát. A rendőrség már sosem fogja tudni rekonstruálni, hogy az asszony szerettei halálának pillanatában is jelen volt-e. Nem kizárható, hogy maga is segédkezett kisfia megölésében, de ugyanilyen valószínű verzió az is, hogy már hamarabb távozott a helyszínről.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja (mobilról is) a 116-123-as, ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a öngyilkosságmegelőzés.hu-t.