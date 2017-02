Hajdú Péter nem fizeti ki Alekosz elbukott lakását

Másodfokon, jogerősen is úgy ítélte meg a bíróság, egy szerződésszegés nem lehet következmények nélküli: Nagy Alekosznak vissza kell adnia a nyeremény lakását, amelyet a ValóVilág című műsor fődíjaként kapott az RTL Klubtól. Érthető, hisz annak ellenére, hogy élő szerződése volt a csatornával, a konkurens TV2 ÖsszeEsküvők című párkereső realityjének is igent mondott, és édesanyjával be is költözött a Rezidenciára. Mindezt Hajdú Péter Frizbi című műsorában jelentette be, ahová limuzinnal érkezett, majd a felvételről egyenesen a budaörsi forgatás helyszínére vitték, oda már édesanyjával, Vája asszonnyal cuccolt be.







Alekosz és édesanyja az ÖsszeEsküvőkbe igazolt át

Garanciát vállaltak

Az RTL Klub perelt, kedden, Valentin-napon pedig jogerős ítélet született. A Bors forrásai szerint ugyanakkor Alekosz annak tudatában egyezett meg a csatornával, hogy akár el is veszíthet mindent, amit addig megnyert, így igyekezett egy olyan szerződést kötni, amely bebiztosítja őt az ilyen esetekre is. Így emlékezett a Bors megkeresésére Hajdú Péter is. Ő volt a producere az ÖsszeEsküvőknek.

– Én mint a műsor gyártója Alekosszal és édesanyjával az ÖsszeEsküvők című műsorra kötöttem szerződést. Az én szerepem így a műsor végeztével meg is szűnt – magyarázta Hajdú. – Azt tudom, hogy a TV2 akkori programigazgatója vállalt garanciákat, ha jól emlékszem, többek között jogi segítséget, és azt is, hogy Alekoszt foglalkoztatni fogja a csatorna. Ezt be is tartotta, sőt Alekosz ma is rendszeres szereplője az Édes életnek – tette hozzá.









Hol lehet a szerződés?

Alekosz-közeli körökből azonban többen is azt mondták, Alekosz többször is hangoztatta, megállapodása szerint bármilyen veszteség is éri az RTL-es per kapcsán, azt a TV2 átvállalhatja majd tőle. Erről is érdeklődtünk a TV2 sajtóosztályán, ahol azt a választ kaptuk, utánanéznek, van-e bármilyen háttérszerződés erre az esetre, amely hatályos, és Alekosz, illetve a csatorna között született. Végül ezt a választ kaptuk:

„Mivel a perben Alekosz érintett, ezért az ő döntése, hogy milyen további lépéseket tervez. Az, hogy közte és a TV2 között milyen megállapodás van, nem tartozik a nyilvánosságra.”

Közutálatból csinálna üzletet Megkeresésünk után Alekosz a közösségi oldalán filozofált egyet a jelenlegi helyzetéről, nem titkolta, úgy érzi, egy „féregnek” tartják, akit el kell taposni. Ugyanakkor lát reményt, hogy éppen ennek köszönhetően ő sokkal több, mint mások. „De, ha már így van?! De, ha már így kell lennie?! Akkor miért nem épít erre valaki egy üzletágat? Hatalmasak a lehetőségek, komolyan mondom! Hahó! Ébresztő, kreatívok! Akármelyik csatornánál is vagytok!” – szólt a segélykiáltása.

A fagylalt visszanyal

Alekoszt hiába kerestük, csak annyit közölt: 2018. január 1-jéig nem áll szóba a Bors munkatársaival. Mindenesetre ha igazak az információk, és valóban teljes anyagi felelősséget és kárpótlást vállaltak Alekoszért a TV2-nél, akkor most mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk. Vagy Alekosz perelheti jelenlegi munkaadóját, amivel sokat nem nagyon nyerhet. Érdekesség: amikor az RTL Klub a pert indította, Dirk Gerkens volt a vezérigazgató ott. Most a TV2-nél tölti be ugyanezt a posztot.