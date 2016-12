Ha van esze, leárazáskor sem szórja a pénzt!

Sokan többhavi fizetésüket költik el ilyenkor, mondván, ami le van árazva, biztos nagyon megéri. De a halom megvásárolt holmi egy részére nincs is igazából szükségük, és a szekrény mélyén landolnak.

Sokan többhavi fizetésüket költik el ilyenkor, mondván, ami le van árazva, biztos nagyon megéri. De a halom megvásárolt holmi egy részére nincs is igazából szükségük, és a szekrény mélyén landolnak.

Ruhák: alapdarabokat vegyen!

Inkább az alapdarabok és a semleges színek között válogasson, ami illik a meglévő ruhatárába. Kerülje a túl színes, túl mintás, agyondíszített holmikat. Vagy ha mégis túlságosan beleszeret egybe, azt gondolja végig, hogy lesznek-e olyan alkalmak a következő évben, amikor majd fel tudja venni: nyaralás, esküvő, születésnap. Ugyanez érvényes a cipőkre, csizmákra is. A választásnál vegye figyelembe a saját testalkatát: a „majd be­lefogyok!” felkiáltással megvett szoknyákról, blúzokról az ese­tek többségében még az árcímke sem kerül le. Ugyanígy azokról sem, amelyik túl bő vagy egy számmal nagyobb, és ha már varrónővel be kell vetetni vele, nem biztos, hogy megéri az árát.







© Thinkstock

Műszaki cikkek: érdemes várni

Ha már régebb óta tervez beruházni egy új tévébe vagy laptopba, jobban jár, ha megvárja, míg a műszaki boltok is akcióba kezdenek. Mivel ezeknek a termékeknek borsosabb az ára, kisebb vagyont is spórolhat így. A garancia miatt ne aggódjon, mert a kiárusított termékekre is érvényes, de tény, hogy a forgalmazó csak akkor köteles a cserére, javításra vagy a vételár visszafizetésére, ha a termék valóban hibás. Ha csak egyszerűen meggondoltuk magunkat és visszavinnénk a holmit, ne számítsunk arra, hogy foglalkoznak velünk. Egyetlen kivétel van: ha azért akciós az áru, mert valamilyen hibája van, és ezt a vásárláskor a tudomásunkra hozzák, ezen hiba miatt nem reklamálhatunk.







© Thinkstock

Ezt ne vegye meg leárazáskor!

Legyen szó ruhaneműről vagy bármilyen más dologról, csak azért ne vegye meg, mert hatalmas az árkülönbség az eredeti értékhez képest. Ha olyasmin akad meg a szeme, amiről nem is gondolta, hogy szüksége van rá, van már otthon egy belőle, jó állapotú és hordható, illetve működik, akkor hiába van leértékelve 22 ezerről ötezerre, mégis­csak pluszkiadást jelent.







© Thinkstock

Lakás: függönytől a karácsonyfadíszig

Nemcsak a divatmárkák, de a lakberendezési üzletek is le szokták árazni a szezonális árukészletüket. Érdemes körülnézni ilyenkor a nagyobb bútorboltokban és a dekorüzletekben is. Függönyt, díszpárnát úgy sem egy évszakra veszünk, így jobban megtérül a beruházás. De szenzációs áron lehet ilyenkor hozzájutni a karácsonyfadíszekhez, műfenyőkhöz és egyéb téli dekorációkhoz, hiszen az ünnepek elmúltával a boltok az eredeti ár töredékéért kínálják ezeket a holmikat.







© Thinkstock

Mádai: akciókkor vásárol

Mádai Vivien, a FEM3 műsorvezetője szinte mindent a leárazások alkalmával szerez be. – Vadászom az akciókat! Inkább tartalékolok, de megvárom, hogy olcsóbb legyen, amit meg akarok venni. Igaz, többnyire online vásárolok, de a neten is vannak akciók. Régen gondolkodás nélkül vásároltam, de ma már sokkal tudatosabb vagyok. Átgondolom, mire van igazából szükség, és tényleg csak azt veszem meg. A változást a családalapítás hozta az életembe, mert tudom, hogy már nem csak magamért felelek. Sőt mostanában magamnak vásárolok a legritkábban, inkább a kisfiamra és a férjemre, illetve az otthonunkra költök többet.







© TV2

Összeállította: ASÉ