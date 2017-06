Ha itt lakik, retteghet: riasztás adtak ki az ország több pontjára a zivatar miatt

A heves zivatar veszélye miatt több nyugat-dunántúli megye járásaira másodfokú riasztásokat adott ki szerda délután a meteorológiai szolgálat. Az érintett területeken már a következő órákban lehetnek olyan heves zivatarok, amelyeket károkozó szél, nagyméretű jég kísérhet.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésük szerint a hőség és a heves zivatarok veszélye miatt is az egész országban első és másodfokú figyelmeztetések vannak érvényben. A heves zivatarok veszélye miatt Somogy, Vas, Veszprém és Zala megyét érinti a másodfokú veszélyjelzés. A meteorológiai szolgálat azt írta: a heves zivatarokhoz viharos szélrohamok, rövid ideig tartó intenzív csapadék és jégeső társulhat.







© OMSZ/met.hu

Az éjszakai órákban egy hidegfronthoz kapcsolódóan több helyen lehet zivatarokra számítani, melyek között szintén lehet heves zivatar is. Csütörtökön napközben elszórtan lehetnek zivatarok, de károkozó szélrohamokkal kísért heves zivatarok főként a keleti, északkeleti országrészben fordulhatnak elő. Egyes zivatarokban akár (90-115 kilométer/órás) széllökések sem kizártak, de kis valószínűséggel akár az orkán erejű (akár 120 kilométer/óránál is erősebb) széllökés is lehet.