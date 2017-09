Gyomorforgató indokkal tartotta állatként, ketrecben gyerekeit az anya

Noha az előzetes meghallgatáson igyekezett igazolni tetteit, aligha lesz bíróság, ahol ne nézzenek elítélően a 38 éves asszonyra. Csak találgatni lehet ugyanis, hogy Malista Ness-Hopkins kisgyermekei meddig éltek borzalmas, emberhez méltatlan körülmények közt, mielőtt a szociális munkások egy látogatást követően július végén kiemelték őket virginiai otthonukból.

A rendőrséget riadóztató szociális munkás, Kate Bonniwell a múlt pénteki előzetes meghallgatáson megrázó részletekről számolt be. Amikor megérkezett, Ness-Hopkins két- és hároméves gyermekeit házilag eszkábált ketrecekbe zárva találta. A kisebbik gyermeket - aki folyamatosan sziszegett rá és más állati hangokat adott ki - egy elektromos csavarhúzó segítségével is csak 23 perc alatt tudta kiszabadítani. A ház egy másik szobájában aludt két másik (öt- és hatéves) gyermek földre ledobott matracokon, mindenféle ágynemű nélkül - még egy lepedővel sem voltak leterítve a viseltes matracok. A lakásban volt Ness-Hopkins egyéves gyermeke is.

A házban átható bűz terjengett - nem véletlenül: mindenütt szemét, törött üvegek és ételmaradékok voltak, a helyiségeket ellepték a bolhák. A vécében sötét színű víz állt, míg a mosdó és a fürdőkád mosogatatlan edényekkel és maradékokkal volt tele.

Az asszony a bíróságnak egészen elképesztő módon indokolta meg tettét. Azzal védekezett, hogy egyszerűen túlterhelt volt, ezért néha bezárta egy-egy gyermekét, ha nem tudott rájuk felügyelni. Ügyvédje, Tucker Watson hangsúlyozta, hogy Ness-Hopkins szeretett volna elköltözni, valamint azt is elmondta: “nincs bizonyíték arra, hogy az állapotok közvetlenül veszélyeztették volna a gyerekeket” - Croxton Gordon bíró azonban egész másképp látta a szituációt. Kiemelte: az a helyzet, amit a hatóságok tapasztaltak a helyszínen, nem egyetlen éjszaka leforgása alatt alakult ki - írja a Delmarva Now oldala.

Malista Ness-Hopkins ellen ötrendbeli gyermekbántalmazás és elhanyagolás a vád, és az eddigi beszámolók alapján nem valószínű, hogy megússza az ügyet.