Gyermekei találtak rá: hangos szex után végeztek az édesanyával

Két barátnőjével is végezhetett a feltételezések szerint az az 52 éves férfi, akinek szerdai tárgyalásán az első áldozat halálának körülményeiről számoltak be részletesen az angliai Lewes városának bíróságán az esküdtszéknek. Robert Trigg tagadja, hogy végzett volna a 35 éves, négygyermekes Caroline Devlinnel 2006 tavaszán.

A tárgyaláson többek közt az is elhangzott, hogy aznap elsőként az asszony Codie nevű - akkor tízéves - lánya fogott gyanút, hogy valami nincs rendben. “Láttam, hogy Rob kávét készít, de csak magának csinált, anyunak, nem. Gondoltam is, hogy fura, mert mindig szokott neki is készíteni” - idézte fel a végzetes reggelt. Csak később vették észre a gyerekek: édesanyjuk már nem él. Mivel anyák napja volt, a picik meglepetéssel készültek: azt szerették volna, ha reggelivel ébresztik a szeretett asszonyt - Caroline azonban reggelre már elhunyt.







Az asszony holttestére saját gyermekei találtak rá - anyák napja reggelén © Facebook

Az asszony másik lánya, az akkor 16 éves Gemma arról beszélt: a férfi és anyja előző este elmentek inni, majd hazatérve hangosan és vadul szeretkeztek, ami egyáltalán nem volt a nőre jellemző. “Az ágyamban feküdtem, és hallottam, amint anyu és Rob szexelnek. Ez olyan valami volt, amit addig sosem hallottam. Vadnak és zajosnak hallatszott.” A 15 perces aktus után elcsendesedett a lakás. Ekkor hallották az anyát utoljára...

Trigg - a vád feltételezése szerint - azonban nem csak 2006-ban, hanem öt évvel később is végzett egy barátnőjével. Az 52 éves Susan Nicholson 2011 áprilisában ugyanis gyanúsan hasonló körülmények közt hunyt el, mint Caroline Devlin - írja a Mirror.

A tárgyalás folytatódik.