Gyerekek mellett önkéntes a leghíresebb sorozatgyilkos nő

Általános Iskolában lett önkéntes Kanada leggyűlöltebb nője, Karla Homolka, aki a gonosz élő szimbólumává vált a kilencvenes években. A nőt 1993-ban három tizenéves lány – köztük a saját húga – megerőszakolásáért, megkínzásáért és meggyilkolásáért zártak rács mögé 12 évre.

A nő az akkori férjével, Paul Bernardóval karöltve követte el a szörnyűségeket. A pár a börtönbüntetés ideje alatt vált el 2005-ben, Homolka ezt követően feleségül ment az ügyvédje testvéréhez, akitől azóta három gyereke is született. A 47 éves asszony azóta időnként önkéntesként dolgozik egy katolikus magániskolában Montrealban, ahova egyébként a saját gyerekei is járnak.









A szülők természetesen fel vannak háborodva. Az egykori elítélt olyan feladatokat lát el, mint például óvodások felügyelete, vagy kötögetés oktatása a diákoknak. “Nem akarjuk, hogy itt legyen! Ön mégis hogy érezné magát, ha tudná, hogy a gyermeke kapcsolatban áll egy sorozatgyilkossal? Ez a legkevésbé sem helyes” - mondta az egyik szülő.









A helyi gyülekezet szóvivője elmondta, hogy az iskola vezetése tisztában van a nő múltjával, ahogy az összes kanadai állampolgár is. “Ő nem egy átlagos önkéntes, sosem lehet egyedül hagyni a gyerekekkel sem az iskolában, sem a templomban. Bevett szokás nálunk, hogy ellenőrizzük nemcsak a tanárokat, de az önkénteseket és a papokat is. Ahogy mondtam, ő nem egy átlagos önkéntes. Ritkán szolgáltatunk neki okot arra, hogy belépjen az iskolába, de ha mégis ezt teszi, akkor semmiképpen sem egyedül teszi meg” – mondta az iskola szóvivője.

Homolka a börtönévek alatt megtanult franciául, és pszichológiával is foglalkozott. Szabadulása után első szavai ezek voltak: nem szeretném, hogy megöljenek. Nem akarom, hogy az emberek azt gondolják, hogy most is veszélyes vagyok, és félteniük kellene tőlem gyermekeiket. Sohasem fog megbocsátani önmagának.”