Gyerekek megevéséről fantáziált a pedofil hasbeszélő – videó 18+

A tévében is szereplő Ronald Willam Brownt 2013-ban ítélték el pedofília vádjával.

Ha igazán beteg, undorító szörnyetegekről esik szó, Ronald William Brown szóba kell, hogy kerüljön. A jelenleg már 60 fölötti férfi épp 20 éves börtönbüntetését tölti, azonban ha megismerjük a történetét, talán azt fogjuk gondolni, a rá kiszabott ítélet lehetett volna súlyosabb is.

A flordai Largóban élő Brown hasbeszélő bábosként dolgozott, s rendszeresen foglalkoztatták a Keresztény Televíziós Hálózat Joy Junction (Öröm Csomópont) című műsorában. De emellett saját showja is volt, sűrűn fellépett iskolákban, templomokban, bevásárlóközpontokban, szülinapi zsúrokon. Brown egyébként egy lakókocsiparkban élt, körülvéve sok-sok családdal, így sok-sok gyerekkel. Nem is egy közülük gyakran járt is nála pizzapartikon.

Személyiségének sötét oldalára egy komoly, nemzetközi rendőri akció világított rá. A 2010-ben indult úgynevezett Holitna Akció keretében az amerikai belbiztonsági szolgálat lecsapott egy országokon átívelő pedofil hálózatra, amelynek során 163 elrabolt és szexuálisan kihasznált gyereket szabadítottak ki, illetve 51 molesztálót tartóztattak le. Ennek során jutottak el Floridába is, ahol Brown csuklóján is kattant a bilincs.









A férfi már korábban is a felkeltette a rendőrség figyelmét, bár akkor még megúszta a dolgot. 1998-ban például gyerek alsónadrágot találtak az autójában, ezt azonban azzal magyarázta, hogy az a bábjai miatt kell. 2010-ben pedig azért hívták rá a hatóságokat, mert gyerekek ültek az autójában. Akkor kiderült, a szülők engedélyével vitte a fiatalokat a templomba.

A hasbeszélőt végül azért kezdték el figyelni a hatóságok, mert felfedezték, hogy az interneten pedofíliával kapcsolatos beszélgetésekben vesz részt. Ráadásul sokkoló ügyeket vitattak meg a perverz felek: arról értekeztek, hogy áldozataikkal nem csak szexuálisan érintkeznek, hanem megölik, feldarabolják, megfőzik és megeszik őket. A chatelés során Brown azt is fejtegette, a kikötözött gyerekeket szereti a legjobban, mert azok halottnak látszanak.

A rendőrök végül 2012. július 19-én kopogtattak be a lakásán. A házkutatás során lefoglalták a számítógépét, a kameráját, több CD-t és DVD-t, illetve egy pendrive-ot is. Ezek több száz képet találtak meztelen, megkötözött, megkínzott, sőt, halott gyerekekről, kisbabákról.

A nyomozók tehát még épp idejében léptek közbe, hiszen megakadályozták, hogy Brown végül megtegye azokat a dolgokat, amelyekről fantáziált. A pedofilt végül 20 év börtönre ítélték, bízva abban, ennyi idő elég neki arra, hogy megjavuljon. 16 év múlva kiderül, így van-e.