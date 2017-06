Gyász: elhunyt a KDNP alapító tagja

Rubovszki György 73 éves volt.

Elhunyt a KDNP alapító tagja, Rubovszki György országgyűlési képviselő. Az 1944 februárjában született politikus 1994 óta volt tagja a parlamentnek. Halálát Semjén Zsolt tudatta az MTI-vel.







A politikus halálát szerda este jelentették be © MTI

Rubovszki az 1994-es országgyűlési választáson pártja országos listájáról bekerült az Országgyűlésbe. 1995 és 1997 között a KDNP-frakció helyettes vezetője volt. 1997-ben több párttársával együtt kizárták a pártból és a frakcióból. Rövid független képviselői munka után belépett a Fidesz-frakcióba, 1998-ban a pártba is. Az 1998-as országgyűlési választáson a Fidesz budapesti területi listájáról jutott be az Országgyűlésbe. Az alkotmány- és igazságügyi bizottság alelnöke volt a ciklusban. 1999-től 2002-ig az Országos Igazságszolgáltatási Tanács tagja, valamint 2000 és 2003 között a Fidesz országos választmányának alelnöke volt. 2002-ben nem jutott be az Országgyűlésbe, de 2003-ban Varga László halála miatt megüresedett mandátum helyére behívták.