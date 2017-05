Gumikacsákkal hívják fel a figyelmet a kátyúkra – fotó

Nem újkeletű dolog, amikor az emberek leleményességgel és humorral próbálnak megoldást találni valamilyen kellemetlenségre.

Amikor az utakról van szó, valamiért különösen kreatív megoldások születnek, gondoljunk csak a híressé lett gödörre, a férfira, aki megmutatta, mennyiből lehet helyrehozni egy éktelenkedő lyukat, a betonmedencében pancsoló lányokra, de a Magyar Kétfarkú Kutya Párt aszfaltrendező akciója is emlékezetes.

A keddi felhőszakadás utáni fővárosi helyzetet látva elgondolkodtunk, hogy milyen is lenne, ha az angliai Martin Lipson és Helen Wright ötletét követve, mi is gumikacsákkal hívnánk fel a figyelmet az egyre szaporodó kátyúkra? Főleg sárga. Aztán ezen pedig indulhatnánk is Ózhoz, hogy jobb utakat kérhessünk a nagy varázslótól magunknak.