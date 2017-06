Gratulálunk: 11 évesen levezetett egy szülést a kislány

Shannon Cox segített világra hozni öccsét, miután édesanyjának elment a magzatvize és a mentők még nem voltak a helyszínen - írja a Mirror. A 11 éves kislány azonnal hívta a 999-et, ahol tanácsokkal látták el, hogy mit tegyen, amíg nem érkezik meg a szakképzett segítség.









A gyermek az öccsét még törölközőbe is csavarta, sőt elkötötte a köldökzsinórt egy cipőfűzővel. A walesi család gyermeke még ezután be is engedte a mentőket, akik nem győztek csodálkozni azon, milyen profin helyt áll Shannon. A lány legkisebb testvére nagyon gyorsan született meg, vagyis nem a mentők késtek, hanem a kisfiú sietett nagyon.

Shannon kapott egy emlékplakettet, amiért ügyes és bátor volt, illetve hatalmas segítséget jelentett az édesanyjának. Az asszony ötödik gyermekét hozta világra elsőszülött lánya segítségével. A családi házban eközben még a két kisebbik gyermeke is otthon tartózkodott.