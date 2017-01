Gondolta volna? Mindenki háza alatt van arany!

Bármelyik magyarországi családi ház kertjét is feláshatjuk, száz százalék, hogy találunk aranyat a földben – állítja dr. Földessy János, az Ásványtani-Földtani Intézet egykori vezetője, a Miskolci Egyetem tanára. Azt persze a professzor is elismeri, hogy egy gramm aranyért tekintélyes mennyiségű földet kell feltúrni, ennyi nemesfém ugyanis átlagosan ezertonnányi – ötven teherautónyi – kőzetből nyerhető ki.







© AFP

Afrikában vannak olyan területek, ahol egy tonnából kinyerhető két gramm, de ezekért a területekért véres háborúk folynak. Az egyik legjelentősebb aranylelőhely pedig Alaszka – az ottani nemesfém utáni lázas kutatásról szóló sorozat hetedik évada kezdődött el most a Discovery Channelen.

Elvileg hazánkban is lehet aranybányákat nyitni, viszont ehhez meghatározott időre szóló állami engedély szükséges. A mai Magyarországon leginkább a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Telkibánya alkalmas aranylelésre, ott már Nagy Lajos király korában is bányászták a 14. században, bár akkor csak öt méter mélyre ástak le. Azóta viszont „szüneteltetik” a bányászatot a térségben. Emellett a mátrai Lahócánál másfél millió kávéscsészényi arany lapul a földben, és a Dunán is jöhet le az értékes fémből.