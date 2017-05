Gigantikus töltött sálakat köt Petra - fotók

Egészen egyedi hivatást választott egy fiatal sárvári lány. Rövid Petra szenvedélye a hagyományos értelemben vett kötés, amellyel már alig-alig foglalkoznak idehaza. Így olyan szerencsésnek mondhatja magát, hogy a hétköznapok során is a hobbijának élhet.

– Körülbelül hétéves lehettem, amikor a nagymamám és az édesanyám segítségével megismerkedtem a kötéssel. Évek óta kötögettem, tavaly azonban jött a nagy ötlet, hogy valami egyedi elképzelést vigyek a dologba. Persze rengeteg tervezés és gyakorlás volt mögötte – mesélte a Borsnak Petra, aki az országban egyedülálló technikával dolgozik.







A puha nyakbavalót kétméteresre köti Petra

Számos székre, puffra és takaróra varázsol köntöst. Ami viszont talán a legszembetűnőbb, hogy óriási sálakat is készít. Ezeket hagyományos stílusban, egy színben állítja elő. Talán mondani sem kell: a sálakért valósággal rajonganak a nők.

– Merinói gyapjúval és pa­muttal dolgozom. Ezek puha, időtálló, klasszikus anyagok. A pamutanyaggal kicsivel több a munka. Hurkákat varrok belőle, amelyeket aztán pamuttal megtöltök. A hagyományos kötőtű itt természetesen nem játszik. Ezt egy apukám által seprűnyélből és benzincsőből barkácsolt darabbal vagy pedig a saját karjaimmal tudom helyettesíteni – újságolta.

Petra ráadásul villámgyorsan dolgozik. Egy sálat mindössze egy óra alatt elkészít, karácsony körül pedig naponta tizenöt darabot is legyártott. A huszonhét éves lány saját márkát is alapított Petrushka néven, a munkái után pedig külföldről is nagy a kereslet.