Fürdőszobában bénult le Virág – van remény, csak nagyon drága

Egy szerencsétlen baleset miatt kell egy Fejér megyében, Daruszentmiklóson élő lánynak szinte mindent elölről kezdenie. A most tizenhat éves Barabás Virág 2015. feb­ruárjában egy erdélyi osztálykirándulásra készült, amikor is a fürdőszobában váratlanul eszméletét vesztette.

– Mikor megérkeztünk a bevásárlásból, a macskánk jelezte, hogy baj van. Azonnal a fürdőszobába siettünk, ahol Virágot a kádban fekve, eszméletlenül találtuk – em­lékezett vissza az édesanya, Barabásné Ba­log Krisztina. Kiderült: a családi ház kéményében megfordult a légáramlás. Az égéstermék emiatt a fürdőszobába jutott, a fiatal lány pedig szén-monoxid-mérgezést kapott.









Virágnak pedig komoly tervei voltak. Sok barátja volt, és sikeresen felvételizett egy dunaújvárosi középiskolába is. A mérgezés miatt viszont oxigénhiányos állapotba került, másfél hónapra kómába esett. Ezt követően érkezett a sokkoló diagnózis: súlyosan károsodott az agyának a beszéd- és a mozgásközpontja.







Virág fiatal, jó esélye van arra, hogy javuljon az állapota

– Sajnos tolószékbe került. Az orvosok először nem mondtak semmi biztatót. Most viszont már amondóak: mivel fiatal, jó esélye van arra, hogy javuljon az állapota. Azt nem tudni, hogy ez mikor fog bekövetkezni és milyen mértékű lesz. Mindent újra kell tanulnia, a járástól kezdve a beszéden át – mondta az édesanya, aki egész nap vigyáz a gyermekére.







Krisztina: – Nagyon büszkék vagyunk Virágra, rendkívül kitartó és egy pillanatra sem adja fel