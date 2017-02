Fotózkodj sunyin sztárral!

Igazán hiánypótló mozgalmat indított el hat éve Rácz Tamás fotós és barátja, Kiss Krisztina. A Fotózkodj Celebbel Sunyin! elnevezésű Face­book-oldalra olyan fényképe­ket lehet feltölteni, amelyeken valahol „megbújik” egy hazai vagy kül­földi híresség.









– Az oldal 2011 tavaszán szü­letett egy akkor divatos ifjúsági magazin szerkesztőségében – idézte fel Tamás. – Én képszerkesztő voltam, és sok olyan fotóba futottam bele, amelyen egy-egy világsztár mögött-mellett feltűntek teljesen ismeretlen figurák, akiknek láthatóan fogalmuk sem volt arról, hol vannak. Né­melyik tényleg nagyon vicces volt. Azt hiszem, az ilyen képek adták az ötletet egy „fordított gyűjteményhez”.









Az oldal tét nélkül indult, nem is vették túl komolyan, de baráti körben sikere lett.









– Töltöttem fel én is fotókat, küldtek mások is, és teljesen bepörgött a dolog. Ezzel együtt rájöttünk arra is, hogy a zökkenőmentes működéshez bizony sok olyan „háttérbeállításra” van szükség, amire eddig nem gondoltunk, vagy amivel nem foglalkoztunk. Jelenleg szeretnénk ezeket pontosítani, és minél több embert rávenni arra, hogy sunyuljon a celebekkel.









Szabad ezt?

Megkérdeztük dr. Magyar György ügyvédet, jogilag aggályos-e a dolog: – Amennyiben közösségben vagy tömegben van a celeb, illetve a közszereplésével kapcsolatban jelenik meg a fotón, akkor teljesen jogszerű ilyen képet készíteni és közzétenni. Ha magánemberként van jelen ott és akkor, ahol és amikor a képet készítjük, akkor a hozzájárulását kell kérni.