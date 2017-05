Fortunátó, Küllikki, Kücsid - mától újabb hülye neveket adhat gyermekének

Havonta több tucat névadási javaslat érkezik a Magyar Tudományos Akadémiára. Az anyakönyvezhető utónevek listájának bővítéséről egy ötfős testület dönt, ám természetesen nem fogadnak el minden beérkezett névjavaslatot - írja a Családinet.hu.



Kihullott a rostán például a Táblácska, Cukorka, Balaton, Havadisa, Jinx és a főnök szó becézése, a Főni is.



A nevek elbírálásánál lényeges kikötés, hogy fiúk csak fiú utónevet kaphatnak, a lányok pedig csak lánynevet - az uniszex névötleteket azonnal elutasítják, csakúgy, mint a nem magyar kiejtés szerint leírt neveket. Az is szempont továbbá, hogy a név ne legyen hátrányos a viselője számára. A folyamatosan bővülő listán azonban így is bőven akadnak furcsának vagy szokatlannak nevezhető keresztnevek.



2017-ben anyakönyvezhető különleges férfi nevek:



Apaj, Agamemnon, Alpár, Aurélián, Barakony, Benája, Bors, Ariel, Dzsamal, Dzsasztin, Dzsúlió, Cvi, Csatár, Boáz, Brájen, Enrikó, Erdő, Erős, Euszták, Gotlíb, Fajsz, Fernándó, Jefte, Jukundusz, Hannibál, Hamilkár, Hárs, Gida, Góvinda, Fortunátó, Kajetán, Karcsa, Kardos, Karion, ​Kerubin, Krizosztom, Koriolán, Kos, Kövecs, Kratosz, Kücsid, Lizander, Modesztusz, Malakiás, Malik, Manóhar, Melkisédek, Mózsi, Naftali, Nárájan, Naróttama, Nepomuk, Odiló, Orlandó, Piramusz, Polikárp, Raúf, Rátold, Román, Srídhara, Tamerlán, Tonuzóba, Tullió, Vérbulcsú, Vitályos, Vulkán, Zílió, Zuriel.



2017-ben anyakönyvezhető különleges női nevek:



Adelgund, Adeodáta, Agrippína, Ajándék, Ájlin, Ajnácska, Akaiéna, Áldáska, Ánfissza, Annunciáta, Angyalka, Arany, Árpádina, Asszunta, Balzsam, Barack, Barka, Baucisz, Bogárka, Brohe, Búzavirág, Cila, Csaga, Delfina, Dezideráta, Dzsindzser, Ekaterina, Életke, Eperke, Fahéj, Fehérke, Füzér, Gesztenye, Giszmunda, Gyopárka, Hágár, Hatidzse, Havaska, Hófehérke, Hunorka, Ifigénia, Immakuláta, Ingeborg, Kandida, Kisanna, Korall, Küllikki, Lula, Maminti, Mátka, Mirandolína, Moána, Nájiká, Nilüfer, Nurbanu, Oana, Opika, Őzike, Pintyőke, Pompónia, Poppea, Psziché, Remény, Romi, Rozamunda, Skolasztika, Szengláhák, Szüntüké, Tavaszka, Tűzvirág, Ünige, Vanília, Vrindávani, Zöldike.