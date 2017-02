Földi Paradicsomban keresik a szerelmet az új reality szereplői

Hamarosan gyönyörű pálmafák, égszínkék tenger, fiatal, acélos izomzatú férfiak és feszes testű, dús idomú szexbombák töltik be a Viasat3 képernyőjét. A Bors értesülései szerint megkezdődtek a csatorna új párkereső műsorának forgatásai. Úgy tudjuk, hogy a Viasat ezúttal egy három évvel ezelőtt indult formátumot szerzett meg, amely külföldön Ex on the Beach címen futott.







Bikinis szexbombák és izmos napsugárfiúk szórakoztatják a nézőket

Az első széria 2014. április 22-én indult az MTV-n. A történet szerint nyolc szexi férfi és nyolc szívdöglesztő nő önfeledten élvezi az életet a földi Paradicsomban, miközben kutatja az igaz szerelmet. A zavaró tényezőt pedig ezúttal a volt szerelmek, az exek felbukkanása jelenti, ők ugyanis szintén csatlakoznak. Hogy újra fellángolnak-e az egyszer elhamvadt érzelmek vagy a bosszúvágy kavarja-e meg majd a frissen bimbódzó románcokat? – nos, erre csak a Viasat3 képernyője elé ülve kapunk majd választ.

A külföldi zenecsatornán idén már a hatodik széria indul, eddig Spanyolországban, Mexikóban, Portugáliában, Thai­földön és Görögországban forgatták a valóságshow-t. A magyar verziót információink szerint Indonéziában, Bali szigetén veszik fel.