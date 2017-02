Fogassal erőszakolta meg értelmi fogyatékos társát, mégse kell börtönbe mennie

Egy fehér 19 éves fiatal, John R.K. Howard ellen eredetileg idegen tárggyal elkövetett erőszakos szexuális behatolás miatt emeltek vádat, ugyanis egy fogassal erőszakolta meg színes bőrű értelmi fogyatékos osztálytársát az iskolában. Akár életfogytiglani börtönbüntetésre is ítélhették volna.

Aztán a védőügyvéd és az állami főügyész hivatala közötti megállapodást követően a támadást mégse találták rasszista indíttatásúnak, sőt szexuális bűncselekménynek sem, így elvetették az erőszak vádját, és csak gyermekkel szemben elkövetett kár miatt kell bíróság elé állni a Howardnak.

Pénteken hoztak ítéletet a fiatal ellen, 3 év felfüggesztett börtönbüntetést kapott, emellett 300 óra közmunkára kötelezték.







John R.K. Howard © Tarrant County Sheriff’s Office

A támadáskor, 2015 októberében éppen a fociedzésről ment be az öltözőbe a színes börű értelmi fogyatékos áldozat, mikor az egyik „barátja” odahívta magához. Az áldozat így beszélt a bíróságon az esetről: „Azt mondta, megölel. Kitárta a kezeit, mintha tényleg át akarna ölelni. Úgyhogy én megöleltem, ő meg intett egy másik barátomnak, hogy jöjjön oda.”

Ezek után azt is elmesélte, hogy erőszakolta meg támadója és két társa. Amikor megkérdezték, mit érzett, azt mondta: „Olyan fájdalmat éreztem a testemben, mint még sose előtte. Sikítottam, de később magamban tartottam.”

A támadás óta az áldozat többször is megpróbált öngyilkos lenni, derült ki a bírósági dokumentumokból.







Az iskola épülete © Google Maps

Az ítéletet nagy felháborodás követte, aláírásgyűjtésbe kezdtek, hogy mentsék fel a bírót tisztségéből, mostanáig több mint 150 ezren írták alá.

Az áldozat családja ráadásul arról beszél, hogy az erőszakot rasszista beszólások garmadája előzte meg az azt megelőző hónapokban. Olyan dalt is megtanítottak vele, aminek a tartalmát a fiú nem értette, és egyebek mellett az szerepel benne, hogy a latin-amerikaiak és az aroamerikaiak fel lesznek akasztva a fákra. Emiatt az iskola ellen is per indult – írta a Metro.