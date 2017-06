Focikluboktól akar kölcsön kérni Stadler

Stadler József gyűjtést indított, hogy újra életet leheljen a nemrégiben visszavásárolt, és nagyjából két évtizedre magára hagyott akasztói stadionba. A 66 éves üzletember csapatot már nem akar. Az újbóli felvirágoztatáshoz több tízmillió kellene.







Könyvéből és a mezekből szeretne életet lehelni stadionjába az akasztói juhász © Kecskeméti Zoltán

Facebook-oldalán keresztül bárki megvásárolhatja a róla szóló könyvét, amely háromkötetes, és a Stadler story nevet kapta.

– A segítőknek magam adom postára a könyveket. 15 ezer forintba kerülnek, amely egyfajta támogatói ár – mesélte a Borsnak Stadler. – Egyre többen rendelnek, és a visszajelzések is jók. Sokat lehet tanulni belőle, a börtön­évekről is részletesen mesélek – újságolta. Emellett egy Stadler FC felirattal és logóval ellátott pólót is piacra dobott, amelyet saját maga reklámoz egy videóban. A ruhadarabot ötezer forintért lehet megvenni.

– Jólesne, ha néhány vállalkozó és klub is támogatna. Amikor a Stadler FC megszűnt, a játékosokért egy fillért sem kaptam. Tőlük kölcsön szeretnék kérni, amelyet közjegyzői okiratba foglalnánk. Ha valamilyen oknál fogva nem tudnám visszafizetni, akkor részvényt biztosítanék számukra – vázolta a terveket.