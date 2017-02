Filmsztár lett Andrea plüsslajhárja

Olyan jól sikerülnek, hogy egy reklámban és egy amerikai filmben is szerepeltek már Vida Andrea plüssállatai. A budapesti nőt egy webshopon keresztül kereste fel egy filmes cég, hogy a Kellemetlen karácsonyi ünnepeket című moziba lenne szükségük hat játéklajhárra.







Házilégy

– Kiderült, hogy fontos szerepet szánnak neki: azért kellett belőle hat, mert a jelenetében széttépik. Ám ez is kevésnek bizonyult, a háttérmunkások varrogatták a plüssöket – meséli Andrea, akinek munkái között különleges darabok is vannak: muslica, imádkozó sáska vagy házi légy. És érkeznek speciális kérések is: volt, aki egy jedi patkányt akart, volt, aki kék lajhárt. Az utóbbi megrendelője külön kérte, hogy

többet ne készítsenek senkinek ilyen színben.







Andrea és a lajhárok

– A legutóbbi, különlegesebb munkáink egy társadalmi célú reklámhoz készültek. Azt kérték tőlem, hogy legyenek szomorúak a kis gombszemű plüssök, mert az óceánok védelméről szól a kisfilm. Csináltunk szomorú pelikánt, pingvint, ráját is – sorolja a lelkes plüsskészítő, aki eredetileg matematika-rajz szakos tanár, de programozóként dolgozott. A plüssök varrása hobbiként kezdődött az életében, többnyire a tévé előtt ülve, saját szórakoztatására készítette a helyes kis állatokat. Ám mostanra annyira kinőtte magát a „manufaktúra”, hogy a lakásból egy műhelybe költözött, és két má­sik varrónő szorgos kezére is szükség van.