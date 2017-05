Filmreklámok zenéjét szerzi Attila

Viszonylag zsenge kora ellenére álommelóval büszkélkedhet Áts Attila. A harmincéves budapesti fiatalember hollywoodi sikerfilmek előzeteseinek ír zenét. Eredetileg egy hirdetésre jelentkezett, és állítja: nem csak a tehetségén, a szerencsén is múlt, hogy rá esett a választás.

– Sok minden befolyásolja, hogy milyenre kell megírni egy ze­nét – avatta be a Borsot.

– Leg­­­inkább az aktuális trendek szá­mítanak, például a hangeffektek tekintetében. Teszem azt, most nagyon divatos, hogy régi nagy slágerek részleteit is felhasználják, átdolgozzák. A Mú­mia-filmek előzetesének zenéjéhez például most a Rolling Stones „Paint it Black” című számát használták fel. A módszer érthető, hiszen így valami ismerős dologhoz lehet kötni a filmet. További szempont, hogy könnyen lehessen megvágni az anyagot. De a legfontosabb, hogy milyen hatást tud kiváltani az emberekből. Egy katasztrófafilmnél annál jobb a zene, minél erősebb. Egy dallamosabb, könnyebb muzsika nem adná vissza azt, amiről a mozi szól, szöges ellentétben állna vele.







A Z világháború és a Star Trek is hasznosította Attila Shredder című számát

Attila a Shredder című számára a legbüszkébb, rengeteg nagyfilmnél felhasználták, például a Brad Pitt főszereplésével – Magyarországon is – forgatott Z világháború (World War Z) előzetesében. De ezt a számot használták az Angelina Jolie-féle Demónához vagy a Star Trek nagyfilmhez is.

– Az is nagyon jó érzéssel tölt el, hogy az elmúlt években sokszor hozták fel „zenei iránymutatóként” más zeneszerzők előtt – teszi hozzá Attila.

A Demóna trailerében például 0:34-től hallható Attila szerzeménye: