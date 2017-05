Felvágta ereit nagybeteg párjának a szentesi nő

Több mint 10 éve éltek együtt a szentesi nő és 70 éves párja, aki már a végén hosszú évek óta súlyos betegségekben szenvedett, bal oldalára teljesen le volt bénulva, ágyhoz kötött volt, magát önállóan el sem tudta látni.

Az idős nő úgy döntött tavaly december 11-én, hogy véget vet mindkettejük szenvedésének ezért a padláson levő könyveket gázolajjal öntötte le és megpróbálta meggyújtani, azonban azok nem gyulladtak meg. Ugyanezen szándékkal a konyhában levő gázpalackot is kinyitotta, majd megpróbálta felrobbantani, de a konyhabútor és néhány konyhai eszköz megégésén kívül más nem történt.

Másnap újra megpróbálta, a félálomban levő férfihez lépett és egy pengével a bal csuklójának ereit átvágta, majd kisebb erővel, de a saját csuklóját is megvágta. Egy ismerősük ért ekkor hozzájuk, aki megpróbálta elállítani a férfi vérzését, mentőt is hívott. A férfi életét a kórházba szállítás után sikerült megmenteni, pedig életveszélyes állapotban szállították be. A nő 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A főügyészség a vádlottat a bűncselekmény elhárítására idős koránál, fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének a kísérletével vádolja – írták most vádemelésről szóló közleményükben.

VAN SEGÍTSÉG!

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116 123 ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a suicidprevencio.hu weboldalt!