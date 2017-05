Feltörhetetlen mobilt használ Kövér

Nem bízik az okostelefonokban Kövér László. Az Országgyűlés elnökét egy régi mobillal kapták lencsevégre a parlamentben.

A maga idejében az üzletemberek és a politikusok leg­kedveltebb mobiltelefonjának számított a 2002-től gyártott Nokia 6310-es. Úgy tűnik, Kövér Lászlónál még mindig ez az etalon: a házelnök az ülésterembe is magával viszi a ma már múzeumi tárgynak is beillő telefont, ami azonban a jelek szerint tökéletesen működik. Korábbi népszerűségét is ennek köszönhette: megbízhatóan, egyszerűen mű­ködik, és az akkumulátora so­káig bírja.







Múzeumi darabnak hat, pedig nem az. A védelem szempontjából kitűnő választás

Lapzártánkig nem kap­tunk választ a parlament sajtóosztályától, hogy Kövér László mióta és miért használja a típust. Más előnye is van a régi telefonoknak, ami miatt a vezető politikusok jobban bíznak benne. Internetkapcsolat híján feltörhetetlen, így a személyes információk, üze­netek na­gyobb biztonságban vannak. Nincs benne GPS sem, így nehezebben követhető a tulajdonosának mozgása.







És bár a régi telefonok is lehallgathatóak, de szakértők szerint sokkal nehezebben, mint a csúcskategóriás okoskészülékek. Nem véletlen, hogy éveken át Or­bán Viktor miniszterelnök is egy régi, Nokia 6300-as mobiltelefont használt, amit a fotók tanúsága szerint még a nyaralásokon is magánál tartott.