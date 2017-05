Feltámadt a halálból az autótolvaj – kiderült, hogyan

Luxusautókat lovasított meg Spanyolországból egy magyar férfi. A tolvaj ördögi tervet eszelt ki, hogy megvezesse a hispán zsarukat.

Hollywoodi krimikre hajaz egy magyar autótolvaj története, a legjobb forgatókönyvírók találnak ki hasonló sztorikat, ez azonban nem film, hanem maga a valóság. A spa­nyol rendőrök 2014-ben kapcsoltak le egy bandát, amely luxuskocsikra spe­cializálódott. A ma­gyar férfi több hónapig előzetes letartóztatásban volt, majd visszatoloncolták Magyarországra. Hogy elkerülje a felelősségrevonást, ördögi tervet eszelt ki. Egy közvetítő útján saját halálhírét keltette, azt gondolta, hogy a spanyol hatóságok így megszüntetik az ellene folyó eljárást.







A Ferrarikat egy gazdagréti teremgarázsban tárolta, Spanyolországban pedig saját halálhírét keltette

Az euroweeklynews.com szerint a férfi vissza is tért Spanyolországba, ahol hamis román papírokkal élt, majd újra akcióba lépett. Bérbe vett egy Ferrarit, ám azt a szerződésben rögzített határidőre nem vitte vissza. A spa­nyol rendőrök nem vették be teljesen a haláláról szóló történetet, a nyomozás újraindult, értesítették a magyar rendőröket is, akik végül újra elkapták. A férfit januárban vették őrizet­be. Akkor a rendőrség egy gazdagréti teremgarázsban egy tűzpiros és egy fehér luxusautót is lefoglalt.

A Bors megkeresésére a BRFK sajtóosztálya csütörtökön közölte: a tolvajt előzetes letartóztatásba helyezték. A nyomozás jelenlegi adatai szerint a férfi egy rokona útján keltette saját halálhírét. Korábban szabadlábon védekezhetett, így fordulhatott elő, hogy vissza tudott térni Spanyolországba.

Kisétált a bíróságról

Nemegyszer egészen egyszerű trükkökkel igyekeznek egérutat nyerni az eljárás alá vont személyek. Emlékezetes: az olimpiai bajnok birkózó, Farkas Péter és testvére édesanyja családi házában indiai kendert termesztett. A bíróság 2008 novemberében öt és fél év letöltendő fegyházbüntetésre ítélte a sportolót, ám az addig szabadlábon védekező Farkas az ítélethirdetés közben egyszerűen kisétált a tárgyalóteremből, s nyoma veszett.







Miközben a sajtó arról írt, hogy Thaiföldre szökött, ő Spanyolországban, Valenciában élt. Végül Andorrában fogták el a nyomozók, ahol egy szállodában a feleségével találkozott.