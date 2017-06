Félrehallotta az utasítást, a halálba ugrott egy 17 éves lány

Spanyolországi vakációján vesztette életét egy végzetes baleset következtében a 17 éves Vera Mol. A holland lány még 2015-ben halt meg azután, hogy elhatározta, kipróbálja a bungee jumpingot. A helyi oktató a hibák sorát azzal kezdte, hogy nem ellenőrizte a tini iratait, így azt sem tudta, hogy a lány még nem múlt el 18 éves, tehát valójában nem is ugorhatott volna, számolt be a brit Metro.

A tragédia viszont csak azután következett be, miután a férfi éppen a lány kötelével bíbelődött, azon fáradozva, hogy az majd vissza is rántsa az ugrás során. Erre figyelmeztetve szólt neki, hogy: No jump (a Don't jump helyett mondhatta, arra célozva, hogy ne ugorj), de mivel borzalmas nyelvtudása és kiejtése volt – többek elmondása szerint is – a lány félreértette, és azt hallhatta: Now jump (Most ugorj). Megtette.







Ha az oktató rendesen beszél angolul, Vera talán még ma is élne © Facebook

A lány azonnal szörnyethalt, amikor becsapódott. Az ezek után már szinte csak mellékes, hogy nem is volt engedélye a cégnek arra a bizony hídra szervezni ugrásokat.







A cégnek nem volt engedélye a hídra szervezni ugrásokat

A bugee jumpingot vezénylő férfinak most Cantabria bírósága előtt kell felelnie