Felhők felett tartott misét Zoltán atya

Nem mindennapi hobbit választott magának a nagykanizsai Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia káplánja. A harmincéves Arányi Zoltán atya gyerekkora óta a természet szerelmese, a hegymászással azonban csak néhány éve ismerkedett meg.

– Kezdetben még csak a madarászat és a természetjárás érdekelt. A hegymászást 2012-ben a bátyám hatására kezdtem el. Körülbelül három havonta fogok bele egy-egy csúcs meghódításába. A biztonságra azonban ügyelek, kerülöm a nagyon veszélyes helyeket – mondta a Borsnak a 2014-ben felszentelt atya, aki mindezt egyáltalán nem érzi istenkísértésnek.







Zoltán hordozható misetáskában vitte a szertartás kellékeit

Háromezer méter feletti hegyből immáron négyet is megmászott. A legmagasabb eddig a 3510 méteres, dél-tiroli Hochfeiler volt. A Olaszországban található Piz Boè csúcsához pedig egy különleges élménye is fűződik.

– A csúcsokon mindig elmondok egy imát, akkor azonban egy félórás misére is sort kerítettem. Vittem magammal egy hordozható misetáskát: volt benne kehely, misekönyv, és minden, ami szükséges. Gyönyörű volt a panoráma, ráadásul a felhők is leereszkedtek. Megterítettem az oltárt, majd a bátyámmal, aki ministrált, nekiláttunk a szertartásnak – újságolta Zoltán atya.







Arányi Zoltán tartja: az egyházon belül egyre többen hódolnak a hegymászásnak

Szerinte a hegymászás nagyon népszerű az egyházi személyek körében. Általában csoportosan vágnak neki a hegyeknek, ő azonban semmit nem bíz a vé­letlenre.

– Annak idején például én is néztem a brit kalandor, Bear Grylls sorozatát. Tüzet például már én is tudok bárhol csiholni – mesélte az atya, akinek az álma, hogy öt éven belül a Mount Blanc-ot is meghódítsa.