Felháborító: saját kislányukat kényszerítették drogozásra a tini szülők - videó

Aggasztó és egyben felháborító videó került ki az internetre a közelmúltban: a felvételen egy fiatal pár cigarettával és alkohollal kínál egy néhány éves, láthatóan kábult kislányt, miközben folyamatosan nevetgélnek. A közösségi oldalakon terjesztett képsorokra szerencsére hamar a hatóságok is felfigyeltek, és kiderítették, kiknél is kell kopogtatniuk - írja a Mirror.

A nem túl hosszú, ám annál aggasztóbb kisfilm Argentínában, azon belül is Formosa városában, és a rendőrség feltételezése szerint a gyermeket marihuánás cigi szívására is kényszerítették. A kislány jelenleg a nagymama felügyelete alatt van, a szülőket pedig őrizetbe vették. Az anya - miután még maga is csak 17 éves - valószínűleg fiatalkorúként áll majd bíróság elé. Az apa azonban már 18, ő már minden bizonnyal felnőttként viseli tette következményeit. A szülők egyébként azt mondták: az egész videót csak viccnek szánták, és valójában nem is adtak sem alkoholt, sem cigit, sem drogot a lányuknak - védekezésük azonban elég gyenge lábakon áll a felvételt látva.

Nem egyedi eset

Sajnos itthon is előfordult már hasonló: legutóbb május végén terjedt futótűzként az a hazai felvétel, amin L. Gusztáv kényszeríti dohányzásra testvére másfél éves babáját. A férfit végül védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés bűntette kísérletének megalapozott gyanúja miatt hallgatta ki a rendőrség.