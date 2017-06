Felháborító! Két forintért zárolták Ferenc bankszámláját

Patthelyzetbe került Ferenc, akinek problémája akadt a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal. A férfi nemrégiben kapott egy értesítést, amelyben közölték: ötezer forintot kell befizetnie végrehajtási költségként.

Ferenc megkérdezte, hogy miért kell ezt kifizetnie. Kiderült, hogy két forintos adótartozása van.

– Úgy tudtam, hogy nincsen elmaradásom, minden hónapban pontosan fizetem a kötelezettségeimet, most mégis ez a levél fogadott. Próbáltam kideríteni az ügyintézőnél, hogy melyik adónemet érinti mindez, de ebben nem tudott segíteni. Annyit viszont elmondott, hogy egy éve görgetem magam előtt ezt a két forintot. Kicsit irreálisnak érzem, hogy ezért pluszt ötezer forintot is be kellene fizetnem – nyilatkozta a Borsnak Ferenc.







Az ötezer forint a végrehajtás költsége

A legnagyobb probléma azonban nem ez. A férfi bankszámláját ugyanis zárolták is a fentiek miatt. Amikor Ferenc megpróbálta a bankján keresztül átutalni a büntetési tételt, közölték vele, hogy ezt nem tudja megtenni.

– Kérdem én, hogyan lehet rendezni ezt a tartozást úgy, hogy nincs is forgalomban kétforintos érme, valamint tudomásom szerint ilyenkor lefelé kerekítünk – fakadt ki Ferenc.

Megkérdeztük a NAV-ot is. Válaszukban azt írták, lehetetlenség, hogy a fenti eset előforduljon, mivel feloldhatatlan ellentmondást tartalmaz. A rendszerbe épített kontrollmechanizmusok pedig még adminisztratív vagy egyéb hiba esetén sem teszik lehetővé, hogy a leírt eset megtörténjen.







A NAV kivonata. Ezen látható, hogy két forint mínuszban van Ferenc

– A Nemzeti Adó- és Vámhivatal nem indít végrehajtási eljárást kétforintnyi összegre, mivel az arra történő bankszámlazárolás nem értelmezhető. A NAV végrehajtás keretében nem zárol bankszámlát, hanem hatósági átutalási megbízást, inkasszót bocsát ki, azonban ezer forint hátralék alatt ez nem lehetséges – áll a válaszukban.

Ferenc mégsem fér hozzá a pénzéhez. A könyvelője szerint várhatóan majd csak csütörtökön lesz esélye arra, hogy rendezze a NAV szerint is lehetetlen tartozását.