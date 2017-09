Felgyújtotta terhes barátnőjét, mert nem volt kész az apaságra

Brutális támadás áldozata lett az asszony. Saját barátja akart végezni vele - méghozzá születendő gyermekük miatt.

Rettentő kínok közt, hét héttel korábban kellett világra hoznia gyermekét egy nőnek Marylandben, miután partnere gyúlékony anyaggal öntötte le, felgyújtotta, majd magára hagyta lakásában. A 31 éves, terhes Andrea Grinage csodával határos módon túlélte a kegyetlen támadást, ám teste 90 százaléka megégett, emellett az orvosok úgy döntöttek, hogy a magzat megóvása érdekében a szülést is meg kell indítani. A kislány koraszülöttsége ellenére jól van.

"Nem ilyen körülmények közt kellene egy gyermeknek világra jönni" - utalt a péntek délelőtti bűntényre Jennifer Donelan, Prince George megye rendőrségi szóvivője, kiemelve a felgyújtott nő bátorságát - az ő azonnali vallomása nélkül ugyanis nem tudtak volna a tettes nyomára bukkanni.







Szinte felfoghatatlan, mi vitte rá barátját a 31 éves terhes nő felgyújtására... © GoFundMe

Mint Andrea Grinage a rendőröknek elmondta, a barátja azért gyújtotta fel, mert nem akarta ezt a gyereket - nem volt kész az apaságra. A férfi azzal is fenyegetőzött, hogy brutális tette után a nő Washingtonban élő családját is bántani fogja - így a ottani zsarukat is riadóztatták.

A tettes végül rendőrkézre került - írja a New York Daily Mail. Andrea családja a neten kezdett adománygyűjtésbe, hogy gondoskodni tudjanak a nőről, akire még hosszas kórházi kezelés vár, valamint az újszülött kislányról. A felgyújtott asszonynak egyébként ez a harmadik gyermeke: fiai nyolc és 15 évesek.