Felfordulás a Liszt Ferenc reptéren: madárral ütköző gép okozott pánikot!

Nem kis ijedelmet okozott egy madár egy Budapestre tartó járaton, miután az egyik gép leszállás közben a héjával ütközött. Emiatt több leszálló gép kényszerült átstartolásra – ilyenkor megszakítják a leszállást és gázt ad a pilóta –, mert a repülőtér dolgozói először meg akartak győződni arról, nem esett-e valami a kifutópályára, ami akadályozhatná a repülők biztonságos landolását. Lapunkat egy utas kereste meg, aki Frankfurtból utazott Budapestre, az ő gépük a madárral ütköző gép mögött haladt.

– Már a leszállópálya felé közelítettünk, a leszállást segítő szárnyakat is kiengedték, amikor hirtelen gázt adott a kapitány és újra emelkedni kezdtünk. Bemondták, hogy a kettővel előttünk lévő leszálló gép egy madárcsapatba repült, és a biztonság kedvéért újra kellett startolnunk az irányítótorony utasítására. Tettünk egy nagy kört, meg az összes éppen leszállni készülő gép is, majd végül némi késéssel leszálltunk – számolt be Miklós.

Megkerestük a repülőteret, hogy megtudjuk, mi történt a repülővel, ami a madárral ütközött. Hardy Mihály elmondta, hogy az állat a kifutóra esett, és amíg eltakarították, addig nem szállhattak le a gépek. Két gépnek kellett átstartolni, de az érintett gépben nem keletkezett kár.