Félelmetes kakasát árulja a férfi

Megdöbbentő hirdetés jelent meg a legnépszerűbb internetes hirdetés portálon. Sándor kíméletlen őszinteséggel adta közre, hogy miért akar megválni a kakasától.

„Eladó, nem tudom milyen fajtájú kakas, városi gyerek vagyok, nem értek hozzá, nagy, antiszociális, engem megcsípett, neked kell megfogni, mert én félek tőle, azt sem tudom, mennyit érhet. Elég termékeny, a tyúkjaimat naponta többször is meghágja szépen sorba. Anyukám is városi, ő sem meri megfogni, amúgy sem itt lakik, csere-bere is érdekel fiatal tojóra, vagy kukoricára, az sem baj, ha nincs ledarálva. Darálót már vettem, lassan belejövök ebbe a falusi létbe, van nagyobb kakasom is, de az jó fej, ez nagyon g**ci, utálom.”









A Tiszaújvároson élő férfi a Borsnak elmondta, unta, hogy panelban lakik, így vett egy kertes házat, s most szokja a falusi létet. Barátja javasolta neki, hogy tartson csirkéket, s ő hozta neki a fehér kakast is. Ettől szeretne most megszabadulni. Hozzátette, egy Facebook-csoportban már javaslatot is kapott az állat nevére, méghozzá azt, hogy Raptor.