Felejthetetlenné tett apa-lánya pillanatokat készít Solomon – képek

Sholomon Ber Solomon már lánya megszületése előtt is előszeretettel szórakoztatta vicces fotóival a barátait. Ám mióta Zoé világra jött, már őt is rákomponálja a dilis képekre. A kicsi kerti törpeként, cserepes virágként vagy oroszlánvadászként is feltűnt már, és minden szerepben egyformán cuki.







Hmm, ennek a kiscsibének milyen finom a combja! © Profimedia-Reddot

– Úgy tervezem, hogy addig folytatom a fotózkodást a lányommal, amíg csak megengedi – mondta a 36 éves családfő, aki reméli, a most kilenc hónapos Zoénak tiniként sem lesz ciki pózolni a papával.







Hölgyem, kénytelen vagyok önt megbüntetni gyorshajtásért © Profimedia-Reddot