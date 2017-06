Feketét főzött Kádárnak Böbe, a csimpánz

Nem mondunk azzal újdonságot, hogy az emberszabású majmok a földkerekség legokosabb és legügyesebb állatai. A Bors most közülük mutat be néhány híresebb példányt.

Nem mondunk azzal újdonságot, hogy az emberszabású majmok a földkerekség legokosabb és legügyesebb állatai. A Bors most közülük mutat be néhány híresebb példányt.

A jelnyelvelő

Koko, a síkvidéki gorilla talán az egyik legokosabb ismert majom. Az 1971-ben született nőstény ugyanis tökéletesen megtanulta az amerikai jelnyelvet, amivel képes kommunikálni. A majom nagyjából ezer fogalom jelét tudja használni, és körülbelül kétezer angol szót ért meg. Intelligenciahányadosa az emberi skálán 70 és 95 kö­zött mozog. Az egyik leghí­resebb róla készült videón a nagy mókamesterrel, Robin Williamsszel találkozik, akit meg is gyászolt.









Az albínó

Hópehely a barcelonai állatkert első számú szimbólumának számított évtizedeken át. A gorilla a nevét különleges kinézetének köszönhette, mivel albínó volt. Minthogy ez az állatvilágban is ritkaságnak számít, haláláig hatalmas érdeklődés övezte. A tu­dósok azzal is próbálkoztak, hogy az albínó géneket továbbörökítsék, de egyik kölyke sem lett fehér. Hópehely 2003-ban halt meg, bőrrákban.









A parizerimádó

Böbe a veszprémi állatkertben élt. A csimpánz 1963-ban került Magyarországra, miután Rózsavölgyi Imre Guineában magához vette az elárvult állatot. Nagyon szerette a parizeres szendvicset, és kanállal ette a levest. A kávét is imádta, egy alkalommal még Kádár Jánosnak is főzött egy adagot, aki viszonzásul megölelgette a majmot. A csimpánz 1970-ben pusztult el egy betegségben. Emlékére Romhányi József még verset is írt.









A diplomás

Ah Meng a szingapúri állatkertben élt, ahol maximális tisztelet övezte. Az orangu­tán csaknem harminc filmben szerepelt, számtalan híresség látogatta meg Da­vid Copperfieldtől Michael Jacksonon át Elizabeth Taylorig. Ráadásul oly mértékben tette vonzóvá az országot a turisták szemében, hogy ő lett a világon az első nem emberi lény, aki diplomát kapott az államtól. Ah Meng végül 2008-ban, 48 évesen hunyt el.









A zenész

Kluet, a dél-ausztráliai Adelaide állatkertjében élő orangután azzal vált világszerte ismertté, hogy saját zenéket komponál. Ki is adták 2016-ban kislemezen az egyi­ket, Give Me a Klue címmel. A 20 éves majom egy zenekészítő alkalmazás segítségével ír dalokat, és gondozó­ja szerint muzsikáját erőteljes dzsesszes hatások jellemzik, a kiadott dalban pedig a Rózsaszín Párduc főcímze­néje is tetten ér­hető.









Tarzan barátja

Csita a Tarzan állandó szereplője volt. A magyar származású Johnny Weismüller főszereplésével 1932 és 34 között készült sorozatban a vadember partnereként, hű társaként ő szolgáltatta a komikus betéteket a történetekben. Az 1930 körül született csimpánz egészen 1960-ig Weismüller birtokán lakott. Később egy menhelyre került, és igazi aggastyánkort ért meg, 2011-ben halt meg. Gondozói szerint nagyon ba­rátságos állat volt, aki imádott az ujjaival festeni.