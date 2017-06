Fejével szorult csapdába egy kislány

Az alábbi Kínában készült videó is nagyban a tudosók segítségére lehet annak a nem túl meglepő ténynek az igazolásában, hogy a gyerekek nem macskák. Éppen elég egyértelmű jele van ennek a felvétel nélkül is, de a most megfigyelhetjük, ahogy a főszereplő kislány, aki igazán kellemetlen helyzetbe került, miután a kis fejét valahogy átszuszakolta egy korlát rácsai között, egyedül mennyire esélytelenül próbálkozna kijutni a szorult helyzetéből. A közhiedelem szerint a macskák viszont egész testüket képesek átpréselni ott, ahol a fejük egyszer már átfért. A gyerekek viszont nem, éppen ezért nagy szerencse, hogy a szomszédok és a család is a pici segítségére sietett, és némi szenvedés után nagy nehezen, de kimentették a csapdájából.