Fegyvert rántott a fodrásznál az elégedetlen anya, és nem a frizura miatt - videó

Egy clevelandi anya fegyverrel akarta lerendezni vitáját egy fodrászboltban, mert állítása szerint hétéves fiának túl sokat kellett várnia a hajvágásra. Az eset még április 14-én történt, szerencsére az anya annyira nem volt felháborodva, hogy használja is a fegyvert, ám így is nagy riadalmat keltett a The AllState Barber College elnevezésű helyen, ahol fia egy fodrásztanuló kezeibe került.

A nő ráadásul valódi lőfegyvert kapott elő, egy kilencmilliméteres Glock típusú pisztollyal hadonászott, miközben a boltban nyugtatni próbálták, jelezve, hogy egy 6 dolláros hajvágásnak semmilyen körülménye nem lehet ennyire felháborító. A nő végül fiával távozott a helyszínről, a kamerák felvételei alapján a rendőrség keresi - írja az ABC.