Fájt neki, a röntgenből derült ki az elképzelhetetlen ok

Egy indiai férfi egy rutin műtét miatt ment kórházba, ahol kiderült, a lábában a zsibbadást nem a fertőzésnek köszönheti, hanem egy jó adag tűnek, pontosan 75 darabnak, amely a testében - konkrétan a karjában, a lábában és a torkában is - van - írja a Daily Mail.









Az 56 éves férfinek először a lábát röntgenezték meg, ekkor derült ki, hogy jópár tűvel él együtt, majd fény derült a többire is. Sem a beteg, sem a családja nem tudja hogy kerültek oda.









Az orvosok szerint lehetetlen, hogy ezt valaki ne szándékosan tegye oda, viszont azt nyilatkozták, hogy nem befolyásolja a szerveit. A férfi állítólag április 24. óta tudja hány fémdarabbal él együtt, és egyelőre még nem találtak orvost, aki vállalta volna az eltávolításukat. Ugyanakkor elismerték, a késedelmes eltávolítás akár állapotromláshoz is vezethet. A műtét azért is kockázatos, mert a páciens cukorbeteg. Az orvosok most azon dolgoznak, hogy találjanak egy olyan kollégát, aki kezébe veszi a dolgokat.









A férfinek állítólag négy hónapja kezdett el fájni a lába.