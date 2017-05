Facebook: az öncsonkítás oké, a mellbimbó tilos!

Akár gyerekverésről vagy abortuszról készült videóval is találkozhatunk a közösségi oldalon. A világcég egészen elképesztő módon szabályoz.

Több mint száz olyan titkos oktatóanyagot hozott nyilvánosságra egy brit lap, a Guardian, amit a Facebooknál dolgozó moderátoroknak készítettek. Az Index összeállítása szerint az ő feladatuk törölni a közösségi oldalról az olyan tartalmat (képet, videót, bejegyzést), ami például pornográf, rasszista, vagy a terrorizmust dicsőíti. Csakhogy a Facebook több mint kétmilliárd felhasználója olyan mennyiségben posztol és oszt meg bejegyzéseket, hogy a moderátorok alig győzik szűrni azokat. Így egészen fura szabályok szerint dolgoznak, hogy ne kelljen túlságosan precízen válogatniuk és tömegesen törölniük a felhasználók tartalmait – magyarán, hogy ne őrüljenek bele a melóba. Ez viszont faramuci helyzetet eredményez.









A Facebook például szigorúan szűri a meztelen emberi test megjelenítését, amit automatikusan pornográfiának minősít. Korábban még a pucér nőket ábrázoló, múlt századi festmények és a náci koncentrációs táborokban készült fotók is ennek számítottak. Viszont, ha nincs meztelenség, akár egy abortuszról vagy egy öncsonkításról készült videót is cenzúra veszélye nélkül megoszthatunk a közösségi oldalon. Az önkínzást egyébként élőben is közvetíthetjük, mert a szabályzat szerint nem büntethetőek a lelki problémákkal küz­dő felhasználók.

Elképesztő, de a gyerekbántalmazást mutató tartalmakat sem törlik minden esetben, mert a cég szerint annak megosztása segíthet a gyerekek megmentésében. Ugyanígy viszonyul­nak az állatkínzásról szóló videókhoz: azokat is teljes nyugalommal oszthatjuk meg üzenőfalun­kon, de meg kell jelölnünk a „disturbing” (felkavaró) címkével.