Faanyagként adtak túl az elbontott, Ybl-díjas épületen

Szomorú véget ért a budapesti Than Károly utca és Hadak útja találkozásánál állt egykori Konsumex-áruház. A Koris János által tervezett, 1985-ben Ybl-díjjal jutalmazott, faborítású, különleges formájú épület évek óta üresen állt, s az ingatlan mostani tulajdonosának láthatóan nem volt rá szüksége. Így a nyáron az egészet elbontották.







Az eset ezért is elkeserítő, mivel a Tervlap megszólaltatta a tervezőt, aki bánkódott is épületének sorsán. Hozzátette, sajnálja, hogy nem szóltak neki előre a bontásról, már csak amiatt is, mert akkor egy olyan módszert javasol, amellyel az áruházat akár át is helyezhették volna máshová.

Ebből azonban nem lett semmi, így a Jófogáson eladó faanyagként hirdették meg a Konsumex maradványait, még az épületben állt csigalépcsőt is meg lehetett venni. Felhívtuk a hirdetőt, hogy megtudjunk egyéb részleteket is ezekről, az illető azonban nem akart nyilatkozni. Annyit árult csak el, hogy már túl is adott a faanyagon.

Az épület Budapesten az Arany János utcai „valutás bolt” kiegészítéseként, a régi rendszer sajátos átmeneti elemeként valutáért kínált idehaza megvásárolhatatlan nyugati árukat, televízióktól a motorkerékpárig. A rendszerváltás után egy szőnyegáruház működött benne egészen 2010-ig. Azóta üresen és elhagyatottan állt. Érdekesség, hogy 2003-ben az épület bekerült a 111 év, 111 híres ház című kötetbe is.