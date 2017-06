Ezért vigyázzon, ha éhes leguánnal találkozik

Leáldozott a pizzamán patkány ideje, a méretes tészta helyett most egy sokkal jelentősebb ellenféllel akadt dolga, amikor feltűnt a színen a pizza iguana. A mexikói Playa del Carmenben készítette a felvételt egy férfi, miután előbukkant a tolvaj gyík. A helyi étkezdében ülő vendég pizzáját nézte ki magának a leguán, amit a férfi előzékenyen át is engedett neki. Némi szóbeli biztatás után aztán el is tűnt a szelettel a kis tolvaj, hogy két másik társa kíséretében lelépjen a zsákmánnyal.

A szeméttel teli világunkban persze nem a leguán és a patkány az egyetlen, akik műkaja rajongókká váltak.