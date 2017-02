Ezért tiltották el egy életre a repüléstől a balhés tinit - videó

Danielle Bregoli eddig sem volt ismeretlen az amerikai tévénézők előtt: a tini 2016 szeptemberében szerepelt a tévépszichológus Dr. Phil műsorában, mint a lány, aki képtelen kontrollálni dühét.

Nos, nagyon úgy tűnik, hogy az ifjú hölgy azóta se javult meg, hétfőn ugyanis a Spirit Airlines egyik járatán sikerült bunyóba keverednie egy másik utassal - aminek aztán meg is lett az eredménye, ugyanis a társaság közölte, hogy köszönik, de többet velük nem repülhet. Mondanunk sem kell, az esetet jó páran rögzítették.

Bregoli egyébként maga számolt be egy videóban a balhéról: szerinte ugyanis a másik nő tehetett mindenről, aki kiakadt arra, hogy a tinilány anyja - akinek épp be volt kötve a lába - túl lassan pakolta fel a táskáját a tárolóba. Bregoli büszkén mutatta be egy párnán, hogy ezt követően miként estek neki az idegennek. Erre tényleg csak azt tudjuk mondani: gratulálunk... (nem.)