Ezért hallgatták fülessel Kósáék Orbán vezért

Bár közel ültek, mégis fülhallgatóra szorult három fideszes képviselő az Országgyűlésben, hogy jól hallják Orbán Viktor miniszterelnök szavait.

Az Országház üléstermében gyakran nagyobb zaj van, mint a környező utcákon. A felszólalások alatt sokan hangosan közbeszólnak, fújolnak vagy éppen nevetgélnek, illetve képviselőtársaikkal beszélgetnek. Ez kilenc évvel ezelőtt sem volt másképp, amikor először igényelhettek a honatyák fülhallgatót a teremszolgáktól, hogy jól hallják, ha például az ülés levezető elnöke arról beszél, hogy éppen melyik törvénymódosításról kell szavazni. Azóta a füles alapfelszereléssé vált, de a parlamenti közvetítéseken szinte soha nem látni, hogy bárki használná.

Az Országgyűlés tavaszi időszakának hétfői nyitóülésén azonban a Fidesz-frakció három fontos képviselője is viselt fülhallgatót az egyik fülén, méghozzá akkor, amikor éppen Orbán Viktor szólalt fel, ahogy arról elsőként a 444.hu is beszámolt. Kósa Lajos frakcióvezető közvetlenül a kormányfő mögött ült, de úgy látszik mégsem hallotta jól Orbánt. A mögötte lévő sorban Tuzson Bence is használta a fülest, aki a Miniszterelnöki Kabinetiroda kommunikációs államtitkára is egyben, így nem csoda, hogy figyelnie kellett.









A mellette ülő képviselők viszont mindent jól hallottak, csak a tőle pár méterre ülő Gulyás Gergely szorult még fülhallgatóra. A közvetítés alatt jól kivehető volt, hogy az ellenzéki padsorokban nagy volt a zaj, sokan beszélgettek Orbán beszéde közben.

Az Országgyűlés Sajtóirodája közölte: a fülhallgató a tolmácsberendezés része, rajta keresztül csak az éppen felszólaló képviselőt lehet hallani.