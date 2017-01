Ezer kütyü méri a tévék nézettségét

Milliárdok múlnak azon, hogy mely csatornák nyerik a televíziók nézettségi versenyét, a több nézőt csábító műsorok reklámidejét ugyanis jóval magasabb áron lehet értékesíteni. De, hogy mérik a műsorok nézettségét? – ezt kérdezte egy szerkesztőségünkbe telefonáló olvasónk.

Magyarországon 1994 óta az AGB Hungary végzi a nézettségmérést több mint ezer háztartásba telepített mérőkészülékkel. Fontos: a minta reprezentatív, azaz a magyar lakosság összetételének megfelelően választják ki a háztartásokat. A Bors talált valakit, aki rendelkezik a műszerrel, és – bár név nélkül – szívesen mesélt róla.







Korcsoportonként is összesítik a nézettséget, ez a hirdetők számára fontos szempont © THINKSTOCK

– Becsengettek, és egy férfi azt mondta, egy korombeli, egyedül élő emberre van szükségük a rendszerben. Megkérdeztem a rokonaimat, és igent mondtam – meséli informátorunk. – Ez egy olyan készülék, mint egy beltéri dekóder, a tévére van kötve. Fontos, hogy mindig be kell kapcsolni, ha a tévé is megy, és különböző gombokkal azt is jelezni kell, ki nézi épp a tévét. Előfordult már, hogy nem kapcsoltam be, de az is, hogy napokig egy csatornán maradt, ilyenkor telefonon érdeklődtek nálam, minden rendben van-e, mert látják, hogy megy a tévé, de a készülék nem, vagy napok óta egy adón van.

A mérőműszerek másodperces pontossággal rögzítik a tévézés adatait, és ezeket továbbítják az AGB-hez. Ott, az éjszaka folyamán minden hétköznap el is készülnek a nézettségi adatokat tartalmazó grafikonok, táblázatok.

A digitális műsorszórás a mérést is forradalmasíthatja: technikailag már lehetséges, hogy minden egyes televíziókészülék része legyen a rendszernek.