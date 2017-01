Ez történik a péniszével, amikor öregedni kezd

A férfiak nemi szerve fölött sem múlhat el az idő nyomtalanul - írja a Mirror. Brian Steixner, a Jersey Urológiai Intézet vezetője elmondta a lapnak, hogy mire kell számítania a férfiaknak, ahogy a koruk előrehalad.

A méret csökken

Lassan, de biztosan csökken. Ez annak köszönhető, hogy az egészséges sejtek helyét a kollagén veszi át, amely nem rugalmas és sokkal kevesebb helyet foglal el. Ráadásul, ha középtájt a férfi elhízik, még látványosabb a folyamat.

Egyre jobban görbül

A kor előrehaladtával egyre inkább veszít az egyenességéből és ez ellen nem lehet tenni semmit. Egyre inkább arra fog görbülni, amerre hordja. Az állandó súrlódás miatt a hegszövetek egyre vastagabbak lesznek és merevebbek és a hegek nincsenek barátságban a szimmetriával. A legrosszabb a 60-70 éveseknek, köztük volt olyan az orvos praxisában, akinek már egy kérdőjelre hasonlított a szerszáma.

Lógni fog a zacskó

Ahogy közeledünk a nyugdíjas korhoz egyre jobban megnyúlik a bőr ott is. Szélsőséges esetben van, aki kénytelen fogni a zacskókat, hogy nehogy belelógjon a vízbe, amikor ráül a vécére.

A teljesítménye romlik

A vérellátás a kor előrehaladtával romlik, így a pénisz is megszívja. A merevedési panaszok kezelésére már egy egész iparág épült, de a legjobb ha sokat mozgunk, nem stresszelünk, rendesen és okosan eszünk, mert akkor ezekre nem lesz szükségünk.

Rákveszély

Nemcsak prosztata-, de a here- és a bőrrák kockázata is megnő idős korban. A hajlott korú férfiaknak a szakértő nem is javasolja a meztelen napozást vagy szoláriumozást, és javasolja, hogy nagyobb körültekintéssel tartsák tisztán az érintett testrészt. A körülmetélt férfiaknak ebben az esetben kicsit könnyebb dolguk van.