Ez tényleg szerelem? 92 éves férfinek mondott igent a 29 éves nő

Peter Grooves 92 évesen feleségül vett egy 29 éves nőt, aki Mumbának hívnak. A nőt sokan támadják, hogy csak azért ment hozzá Grooveshez mert nagyon gazdag, de az asszony tagadja és állítja, köztük igazi szerelem van. A dél-afrikai pár esküvőjének híre vírusként terjed a neten, hiszen nem túl gyakori, hogy a házastársak közt 60 évnél is több van - írja a Mirror.









A férfi a pénzét annak köszönheti, hogy ügyesen tudott tőzsdézni. A hölgy pedig annak, hogy új életet akart kezdeni, ezért elhagyta Zambiát és a Dél-afrikái Köztársaságba ment. Több zambiai nő is ki van akadva Mumba miatt, mert azt hiszik, most sokan azt fogják hinni, mindenki ilyen pénzéhes a hazájukban mint ez a nő.

Zambia nem egy gazdag ország, hatalmas a munkanélküliség és főleg vidéken a szegénység. Viszonylag magas a HIV/AIDS betegek száma. Bár nemrég azzal kerültek be a hírekbe, hogy a világon elsőként náluk vezették be: a dolgozó nőknek havi egy szabadnap jár, akkor amikor a menstruációjuk a legkellemetlenebb. Ezt előre nem is kell bejelenteniük, illetve a munkáltatót megbüntetik, ha nem adja ki a női munkavállaló által kért napot. Ebben például az élen járnak.

Extrém esetek









A brit 71 éves nyugdíjas, Almeda Errell és a 17 esztendős Gary Hardwick, a nő 45 éves fiának temetésén találkozott először, és alig három héttel később össze is házasodtak. “A szex a legvadabb álmaimat is felülmúlta” – mondta tavaly a nászéjszakáról az akkor már 18 éves fiú, akinek a ko­rábbi barátnője 77 esztendős is elmúlt.

Hazai példai is van, ugyanis a 63 éves Delhusa Gjon szerelme egy 19 éves lány. A pár még akkor szeretett egymásba, amikor Fanni még csak 17 éves volt. “Munkáról szívesen beszélek, magánéletről nem. A kapcsolatuk korábban is hétpecsétes titok volt, talán a 44 éves korkülönbség okán” - nyilatkozta korábban lapunknak az énekes. Hogy még együtt vannak e, nem tudni.