Ez az őrült részeg irtózatosan bénán próbált meg pénzhez jutni

Terry Loo Peng Leong a kisfiával és lányával ült autóba aznap, amikor életük talán egyik legabszurdabb élményében volt részük. Egy szingapúri úton haladtak, amikor a horizonton feltűnt egy közeledő alak. Az egészt jelenetet rögzítette a fedélzeti kamera, így azt is, ahogy a sofőr lelassította az autót, míg a szemből jövő férfi teljes lendülettel futni kezdett, és a szélvédőre vetette magát. Az őrülten viselkedő férfi ezután szenvedni kezdett, majd kártérítést követelt. Amikor Loo Peng közölte, hogy az egész jelenetet vdeóra vette, a férfi azonnal meggyógyult, majd akártérítéssel kapcsolatban is gyorsan meggondolta magát, írja a The Sun.

Mint kiderült, a rendőrséget nem sokkal korábban riasztották egy furcsán viselkedő részeg férfihoz a közelbe.