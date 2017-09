Ez az orosz lány olyan szülinapi ajándékot kapott, aminek nem sok nő örülne

Egy orosz férfi azzal lepte meg szívszerelmét, hogy a születésnapjára vett neki egy kisteherautót, amelyet egy daru segítségével felemeltetett a lány ötödik emeleti ablakáig, és persze bele is ült. Ha ez nem lett volna elég, még egy csokor virágot is vitt fel magával és a zenei aláfestésről is gondoskodott - írja a Daily Mail.

A biiski szerelmes férfi mutatványát videóra is vették, így hamar vírusszerűen terjedni kezdett a neten. A buli végét a rendőrök jelentették be, akiket a szomszédok értesítettek.