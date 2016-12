Ez az év legelképesztőbb sztorija: 40 évvel halála után tért vissza az asszony!

Szinte hihetetlen történetről számolt be a Times of India. Egy indiai nő negyven évvel halála után talált vissza családjához. A most 82 éves Vilasa nevű asszonyt 1976-ban marta meg egy fekete kobra, amikor egy termőföldön szedte össze a takarmányt Innayatpurban. Egy szomszéd falu orvosához vitték, aki bármivel próbálkozott, az asszony nem tért magához.









Családja akkor azt hitte, Vilasa belehalt a marásba, ezért a hagyomány szerint az asszony holttestét a Gangesz folyóba helyezték. Később Kannaujhoz közel – ami az asszony lakóhelyétől 440 kilométerre van – néhány halász észrevette a folyóban sodródó testet és észrevették, hogy a nő életben van. Partra húzták és egy templomba vitték, ahol meggyógyították.









Az idős asszony múlt hét pénteken negyven év után tért vissza családjához. Kiderült, nem halt bele a kobra marásába, csak elvesztette az eszméletét.

"Az édesanyám az emlékeztetét is elvesztette" – mesélte az indiai lapnak Vilasa egyik lánya, aki húgával együtt nagyon meglepődött, amikor meglátta otthonának küszöbén halottnak hitt édesanyját.









"Nem olyan régen eszébe jutott a múlt és elmesélte egy lánynak, aki beszámolt róla bácsikájának, ő pedig jelentette az esetet a rendőrségen. Így tudtuk meg, hogy az édesanyánkról van szó – mondták Vilasa lányai, akik négy évtized után anyajegye alapján ismerték fel az asszonyt.